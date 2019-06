Meghan Markle in lacrime per uno show televisivo

Meghan Markle è passata in poco più di un anno dall’essere una celebre attrice a diventare la moglie del Principe Harry e quindi la duchessa di Sussex.

Ma, come spesso accade alle persone famose, si conoscono molti dettagli delle sue passioni e della sua personalità, perché, prima di entrare a far parte della Royal Family, ha rilasciato tantissime interviste.

Così l’Express ne recupera una del 2013, quando Meghan fece il “Pop Culture Personality Test” per Entertainment Weekly. In quel contesto rivelò quale fu la scena di una serie tv che la fece piangere. “ È stato nell’ultima stagione di Mad Men - ha detto - quando Peggy se ne va e dice addio a Don. Lui le bacia la mano. […] Ero in lacrime ”. La duchessa si riferiva alla quinta stagione del telefilm - all'epoca "l'ultima" rilasciata - quando, in uno degli ultimi episodi, il personaggio interpretato da Elisabeth Moss decide di lasciare l’agenzia in cui è diventata copywriter per la concorrenza.

“Mad Men” è una serie drama ambientata negli anni ’60, in un’agenzia pubblicitaria di Madison Avenue a New York. Il protagonista si chiama Don Draper ed è interpretato da Jon Hamm. In altre occasioni, Meghan ha citato la serie insieme a “Girls” e “The Newsroom” come imprescindibili.

Di recente, Meghan è apparsa al Trooping the Colour, la festa dell’esercito e del compleanno ufficiale della Regina Elisabetta II, nonostante fosse in congedo di maternità. Lei e Harry si sono mostrati sul balcone di Buckingham Palace senza il piccolo Archie - non è stato rivelato chi si sia preso cura del neonato in quel contesto. Alcuni hanno affermato che il bimbo fosse anche lui a Buckingham Palace.

