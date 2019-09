Meghan Markle lascia un evento per allattare Archie

Momento tenerissimo per Meghan Markle durante un impegno benefico.

La duchessa, come riporta il Sun, ha infatti dovuto abbandonare il lancio della sua linea di abbigliamento per donne lavoratrici, per poter allattare il suo piccolo Archie.

L’evento fa parte dell’impegno di Meghan per l’ente Smart Works e la linea di abbigliamento richiama moltissimo la sobrietà di stile della duchessa: comprende una camicia, un paio di pantaloni, una giacca, un vestito e una borsa - Meghan ha indossato proprio camicia e pantaloni durante l’evento, accompagnati dal braccialetto e gli orecchini con le farfalle che appartennero a Lady Diana. Per ogni capo acquistato, un altro capo viene donato a una donna che non può permetterselo.

Si tratta del primo appuntamento benefico curato in prima persona, cui la duchessa prende parte dalla nascita di Archie lo scorso maggio. A un certo punto dell’incontro, Meghan ha affermato: “ Devo tornare dal bambino - è il momento di mangiare ”.

L’iniziativa è importantissima e dimostra come l’ex attrice e femminista stia continuando a esercitare il suo ruolo di primo piano in favore di tutte le donne. “ In quanto donne - ha detto - è nostra responsabilità al 100%, credo, supportarci e sostenerci l’un l’altra ”. Inoltre Meghan ha sottolineato come la donna cui viene donato il capo non saprà mai chi, con il suo acquisto, ha contribuito alla donazione, ma saprà che da qualche parte c’è un’altra persona che la sostiene.

La popolarità del lancio è stata tale che la vendita online della borsa - creata appositamente dal marchio John Lewis - dal costo di 109 sterline - poco più di 120 euro - è andata letteralmente a ruba.

