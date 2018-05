Meghan Markle è una moderna Grace Kelly?

La storia d'amore di Meghan Markle assume sempre più i contorni di una fiaba. L'attrice, americana e divorziata, che sposa un principe - anzi lo scapolo d'oro della più longeva monarchia europea - sembra quasi la trama di una commedia romantica. Ma in realtà è già successo, un'altra attrice americana ha sposato in passato un principe europeo.

Si tratta di Grace Kelly, premio Oscar e attrice feticcio di Alfred Hitchcock, che nel 1956 sposò il Principe Ranieri III di Monaco. La Cnn ripercorre in un lungo articolo la sua storia, trovando i punti di contatto con Meghan, che il 19 maggio sposerà il Principe Harry del Regno Unito.

Nell'articolo si parla innanzi tutto dei dettagli più immediati: Grace e Meghan sono state due attrici - tra l'altro entrambe hanno rinunciato alla carriera per l'amore - e lo sono state fin dall'infanzia. Meghan è nata e cresciuta a Los Angeles, mentre Grace era originaria di Philadelphia. In più però, la futura sposa di Harry è già stata sposata e ha delle origini irlandesi e afroamericane. Entrambe tuttavia non vengono dalla nobiltà.

Una piccola differenza tra le due donne è invece nel fatto che pare che Grace Kelly fosse riluttante ad abbandonare la carriera, mentre Meghan l'abbia fatto di buon grado. Anche se al momento pare che lei e Harry stiano cercando di trovare un equilibrio tra pubblico e privato: l'ex attrice si sta abituando alla Royal Family abbastanza in fretta, ma ad alcuni sui social network è apparsa spesso un po' troppo affettuosa con i sudditi in pubblico.

Altri punti in comune tra Kelly e Markle sono infine il femminismo - entrambe donne indipendenti e fiduciose nell'autodeterminazione femminile - ma anche l'impegno umanitario. Quindi le due donne presentano molti più punti in comune di quanto si possa immaginare, ma ci si augura che il loro destino sia ben diverso. Grace di Monaco morì infatti nel 1982 in un tragico incidente d'auto sulle cui cause ancora oggi ci si interroga.