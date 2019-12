Meghan Markle nominata persona trattata peggio del 2019

Meghan Markle risulta essere la celebrità che è stata trattata peggio nel 2019.

Lo afferma un sondaggio, riportato dal Mirror, che ha coinvolto oltre 2.000 cittadini britannici: oltre la metà di loro crede che la duchessa di Sussex sia stata trattata ingiustamente durante il corso di quest’anno. Tra i primi cinque in questa classifica spiccano i nomi di Greta Thunberg, al quarto posto, ma soprattutto quello della Regina Elisabetta II, al terzo.

Sono molte le occasioni in cui Meghan è stata presa di mira sui social network - ad esempio, in molti hanno diffuso dei meme sulla sua gravidanza, evidenziando il modo in cui la duchessa teneva le mani sull’addome - oppure oggetto di accuse degli hater. Tanto che, proprio nei mesi scorsi, per la prima volta gli account ufficiali di Kensington Palace - sempre molto attivi ma anche decisamente discreti nel moderare gli insulti che vengono ricevuti dai membri della Royal Family - hanno preso pubblicamente le difese dell’ex attrice.

Dopo la nascita del piccolo Archie le cose sono anche peggiorate per Meghan, da questo punto di vista: la duchessa è finita nel mirino degli hater per il modo in cui teneva in braccio il suo neonato. Inoltre tutti i suoi spostamenti - compresa la frequenza delle sue visite alla madre Doria Ragland - sono stati passati al setaccio. Nell’occhio del ciclone è finita una pausa di soli 11 giorni in estate, in cui i duchi di Sussex hanno preso quattro jet privati: Meghan e il Principe Harry sono stati tacciati di ipocrisia e falso ambientalismo, ma il duca ha spiegato che la decisione è stata presa per ragioni di sicurezza, optando per la compensazione della CO2.

È arrivato poi il momento del numero di Vogue in cui Meghan è stata guest editor, attirando ancora una volta molte critiche, anche e soprattutto dai tabloid britannici. Di fronte a questo massiccio attacco alla duchessa, il Guardian ha anche pubblicato un articolo in cui si argomentava come queste critiche avessero una natura razzista, dato che la duchessa è un’afroamericana. Inoltre si sottolineava come anche altri membri della Royal Family siano stati guest editor per varie testate e come ci si concentrasse sulle capacità materne di Meghan, a fronte di un dirompente scandalo che stava per coinvolgere il Principe Andrea.

Andrea è una delle ragioni che ha provocato numerose critiche per la Regina Elisabetta: la sovrana è stata attaccata per la gestione dello scandalo che ha travolto il suo terzogenito, per via dei presunti rapporti amicali con Jeffrey Epstein, imprenditore accusato di abusi sessuali e prostituzione minorile che si è suicidato in carcere lo scorso agosto. Tra le critiche a Elisabetta anche l’aver ceduto alla richiesta del primo ministro Boris Johnson di sospendere il Parlamento - tradizionalmente è quello che Elisabetta II fa, non interviene nelle scelte democratiche dei cittadini o dei loro rappresentanti.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?