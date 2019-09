Meghan Markle sotto esame dalla Royal Family

L’ingresso di Meghan Markle nella Royal Family non è stato facile e continua a non esserlo. Tutta colpa dell’esame cui è sottoposta continuamente da parte dei media e da parte dei sudditi britannici.

La duchessa di Sussex rappresenta un’assoluta novità nella famiglia reale britannica - sebbene la Regina Elisabetta II sia stata simbolo di molti cambiamenti nei suoi oltre 60 anni di regno. Meghan è una novità perché è un’attrice, una divorziata, un’americana - e soprattutto un’afroamericana, tanto che alcuni opinionisti britannici ritengono che alcuni attacchi mediatici rivolti alla duchessa, in particolare nell’ultimo periodo e a fronte di ben altri scandali Royal, siano strumentali e di matrice razzista.

Come riporta l’Express, c’è un nuovo documentario che spiega come qualunque membro della Royal Family sia tuttavia sottoposto a questo “esame” e come quello che sta accadendo a Meghan sia già successo in effetti a Lady Diana. Il documentario è andato in onda durante la trasmissione “60 Minutes” e ha chiarito come la duchessa rappresenti una ventata d’aria fresca per la monarchia britannica, e al tempo stesso però debba affrontare la sfida di comprendere il suddito britannico medio, qualcosa che lei non è mai stata.

Tuttavia, Meghan e il Principe Harry, in apertura del programma, sono stati anche attaccati per la loro richiesta di privacy e la duchessa è stata accusata di orchestrare lei stessa le accuse dei tabloid britannici. Su Twitter si sono scatenati i commenti negativi contro la trasmissione, il suo conduttore e gli ospiti, tacciati di diffamare Meghan, come i media fecero con Diana in passato.

