Meghan Markle non è ancora una cittadina britannica

Meghan Markle ha sposato il principe Harry lo scorso maggio 2018 acquisendo il titolo di Duchessa del Sussex, ma questo non le ha automaticamente attribuito la cittadinanza britannica. Sembra paradossale che una delle personalità più famose del Regno Unito, sposata con uno degli eredi al trono di una delle famiglie reali più importanti del mondo, non abbia lo status di cittadina del Paese.

La Duchessa del Sussex è nata e cresciuta in California e sono nel novembre 2017 si è trasferita nel Regno Unito, cioè quando è stato ufficializzato il fidanzamento con il principe Harry. Vive stabilmente in Gran Bretagna da poco meno di un anno e secondo la legge di Sua Maestà questo tempo non è sufficiente per ottenere la cittadinanza britannica. Interrogato sulla questione già qualche tempo fa, il capo della comunicazione del Duca del Sussex ha affermato che Meghan Markle è “ conforme ai requisiti di immigrazione in qualsiasi momento. ” L'uomo ha poi aggiunto che la Duchessa del Sussex avrebbe espresso il desiderio di acquisire la cittadinanza britannica ma che, come da leggi vigenti, questo richiederà del tempo. Nessuno sconto, quindi, per la moglie del Principe Harry, che dovrà seguire l'iter standard per l'acquisizione del passaporto britannico.

Attualmente, Meghan Markle è stabilmente residente nel Regno Unito con un “visto famiglia” che ha una validità massima di due e mezzo. Per ottenerlo, il Principe Harry ha dovuto dimostrare di avere un reddito di almeno 18.600 sterline all'anno ed è stato necessario pagare 1.583 sterline per il suo ottenimento. Tra qualche mese la coppia dovrà effettuare l'aggiornamento del visto, recandosi presso il ministero dell'Interni per effettuare il colloquio per il rinnovo. Solo quando saranno trascorsi 5 anni Meghan Markle potrà avanzare la domanda per la residenza permanente e, a quel punto, può iniziare le pratiche per l'ottenimento della cittadinanza inglese. Dovrà dimostrare di non aver trascorso più di 270 giorni al di fuori del Regno Unito negli ultimi 3 anni e dovrà effettuare un test relativo al lifestyle nel regno.

A differenza di Meghan Markle, suo figlio Archie Harrison è già un cittadino britannico perché nato all'interno del regno di Sua Maestà Elisabetta II. I suoi genitori potrebbero ipoteticamente avanzare le domande per ottenere la doppia cittadinanza per il bambino, perché secondo le attuali leggi degli Stati Uniti possiederebbe tutti i requisiti. Tuttavia questa è comunque una possibilità remota visto lo status dei genitori. Attualmente non è chiaro se Meghan voglia acquisire la doppia cittadinanza o se voglia rinunciare definitivamente a quella americana.