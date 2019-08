"La Markle ha lavorato duramente per diventare una duchessa..."

Tante sono le voci più o meno fondate che circolano su Meghan Markle. Tutti si focalizzano sul suo aspetto fisico, sul rapporto che ha con il marito, con Kate e la Regina. Nessuno però si è mai domandato come la Markle da attrice sia diventata una duchessa amata (e odiata) dal popolo e dalla stampa internazionale. Sulla questione è stata interrogata Melanie Green al tabloid Express.

La scrittrice di libri e creatrice di uno show per bambini dal titolo "Royalty", ispirato proprio alla vita dei duchi di Sussex, ha idee ben precise sull’impatto che la vita della Markle ha avuto sulla famiglia Reale e sulla società di oggi. "Meghan non è semplicemente un’attrice che è diventata duchessa. Lei ha lavorato, ha accumulato esperienze prima di arrivare a Corte – afferma -. Lavorare in un settore così competitivo come la recitazione, ha plasmato la personalità di Meghan e questo sicuramente ha influito molto sul rapporto che ha costruito con il Principe Harry".

Secondo quanto è stato riportato da Melanie Green, la duchessa ha lavorato costantemente per raggiungere la sua posizione di prestigio, e non ha ricevuto niente in regalo. "Lei non ha fatto altro che raccogliere una passione, e ora che è sposata con un principe, può essere di aiuto per le persone. Come ha sempre voluto – continua. – Da ragazzina Meghan lo ha sempre fatto, ora con la sua immagine, può essere una vera e propria fonte d’ispirazione. Lei non è una donna fragile, lo ha dimostrato il fatto che di fronte alle telecamere non ha potuto far trasparire le sue debolezze. Il passato ha fortificato il suo modo di essere".