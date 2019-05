Meghan Markle non incontrerà Trump a Londra

Il presidente americano Trump sarà a Londra dal 3 al 5 giugno prossimi, per incontrare la regina Elisabetta, il principe Carlo e gli altri membri più in vista della Royal Family in una serie di incontri ufficiali. Grande assente nella lista di personalità che accoglieranno il Capo di Stato è proprio Meghan Markle. Nessuno si sarebbe aspettato che proprio la duchessa di Sussex, americana di nascita, mancasse a un incontro simile. La questione è già diventata un caso internazionale e, per i tabloid, la giustificazione addotta da Meghan per non presentarsi all’incontro ha il sapore della scusa. Donald Trump, come spiega Vanity Fair, è invitato a un pranzo ufficiale a Buckingham Palace a cui prenderanno parte la sovrana, Carlo, Camilla e Harry.

A quanto pare il presidente degli Stati Uniti arriverà nei giardini del palazzo per evitare lo scontro con gli oppositori: già lo scorso luglio infatti, durante la sua precedente visita a Londra, più di 100mila manifestanti si raccolsero per le strade della città, inveendo contro di lui. Meghan, però, non sarà lì ad accoglierlo. Archie Harrison è nato da neanche un mese è lei vuole stargli vicino declinando, almeno per un po’, tutti gli impegni ufficiali. Da una parte la motivazione per il mancato incontro è assolutamente logica e normale, dall’altra molti giornali si sono chiesti se Meghan non stesse “snobbando” Donald Trump. Forse preferirebbe rimanere in disparte per non alimentare nuove polemiche legate anche a dichiarazioni rilasciate in passato. Nel 2016 la moglie di Harry aveva espresso pubblicamente il suo sostegno a Hillary Clinton durante la campagna presidenziale, definendo Trump “misogino” e “controverso” .

Certo, allora non era un membro della royal family, non doveva rispettare la neutralità imposta dal protocollo di corte. Questo, però, potrebbe rappresentare un tipico caso in cui le parole dette in una particolare circostanza del passato possono tornare indietro con un effetto boomerang, qualunque sia la linea di condotta seguita. C’è anche la possibilità che la duchessa voglia sottolineare il suo nuovo ruolo prendendo le distanze dalle questioni politiche del suo Paese natale. Oppure, semplicemente, quella che per i media è solo una scusa, cioè il fatto che Meghan abbia partorito da poco e quindi non voglia allontanarsi dal figlio, potrebbe davvero essere la verità. Per il momento non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito, ma una cosa è certa: Trump non incontrerà nemmeno Archie il quale, almeno in teoria, potrebbe un giorno aspirare alla presidenza degli Stati Uniti pur essendo un discendente della Royal Family britannica.