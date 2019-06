Meghan Markle non torna in palestra: priorità ad Archie

Meghan Markle accantona una sua passione per amore di Archie.

Dopo essere stata avvistata al Trooping the Colour nei giorni scorsi, è emerso come la duchessa di Sussex abbia rinunciato per il momento a una delle sue maggiori passioni per non trascurare il figlio. Come riporta l’Express, questa passione è il fitness, ma al momento l’ex attrice sta praticando solo yoga - la dottrina insegnata da sua madre Doria Ragland - che è comunque fondamentale per il post-parto.

A spiegarlo è stata l’esperta Katie Nicholl, che ha raccontato come Meghan fosse solita correre ogni giorno in giro per il parco di Kensington Palace, mentre ora pratica yoga solo al mattino, una sorta di rituale appena sveglia. In passato, l'amica Mille Mackintosh l’aveva introdotta anche in un club esclusivo di fitness, dove andava in palestra per un’intensa attività fisica. La ragione di questa scelta: il benessere del suoo neonato Archie Harrison. Nicholl definisce l’approccio alla maternità di Meghan come “ olistico, gentile, un abbraccio naturale alla maternità ”.

Quando era un’attrice, la duchessa era nota per essere una grande appassionata di attività fisica, come pure testimoniavano il suo profilo Instagram e il suo blog The Tig, oggi chiusi entrambi come richiede l’etichetta della Royal Family. Tuttavia, si può pensare che Meghan tornerà a praticare sport e attività fisica dopo questi primi mesi di maternità.

Archie è il primo figlio di Meghan e del Principe Harry, che si sono sposati a maggio 2018. Da quando è nato, la donna è entrata in congedo di maternità, mostrandosi in pubblico solo per l’annuncio della nascita del suo bebè e per il Trooping the Colour, evento delle forze armate in cui si festeggia anche e soprattutto il compleanno ufficiale della Regina Elisabetta II.

