Meghan Markle è di nuovo in dolce attesa?

Il primogenito Archie Harrison è nato il 6 maggio scorso, ma per i duchi di Sussex Meghan Markle e Harry Windsor la cicogna potrebbe essere di nuovo in volo a due soli mesi di distanza. I più informati ricorderanno, infatti, come la Markle, per tutta la durata della gravidanza, avesse l’abitudine di tenersi il pancione con una mano, un gesto dolce e protettivo che accomuna molte donne in attesa. E all’ultimo torneo di Wimbledon pare che abbia fatto altrettanto mentre si alzava dalla sedia.

Subito si è insinuato il dubbio ed è scattato il toto scommesse: che la duchessa sia quindi incinta del secondo figlio? A dare manforte a questa ipotesi ci sarebbe anche l’età dell’ex attrice americana, che il 4 agosto spegnerà appunto 38 candeline. Non è di certo troppo in là con gli anni, ma neanche una giovincella. Da parte sua, lo stesso consorte Harry non ha mai nascosto il desiderio di volere una famiglia numerosa. I bookmaker sono stati quindi presi d’assalto: le puntate più frequenti sono per un secondo baby Sussex entro il 2020.

L’arrivo di un nuovo erede, oltre a riempire di gioia i genitori, potrebbe servire anche a distogliere l’attenzione del popolo inglese dalle voci ormai sempre più insistenti secondo cui William e Kate sarebbero in crisi a seguito dei continui tradimenti di lui. Pettegolezzi non ancora confermati, ma che sembrano comunque aver portato un po’ di maretta a corte.