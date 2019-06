Meghan Markle in passato ha tradito il Principe Harry?

Altre ombre spuntano dal passato Meghan Markle. Mentre la neo duchessa di Sussex si gode la maternità e i suoi pochi impegni formali, sul web cominciano a trapelare piccanti indescrizioni sui flirt che la Markle avrebbe tessuto prima di legarsi ad Harry. La "colpa" sarebbe di un’autobiografia che si focalizza proprio sulla vita sentimentale dei duchi.

È risaputo che il Principe Harry abbia sempre avuto più flirt contemporaneamente, ma lasciano perplesse le amicizie tessute dalla neo duchessa nei mesi in cui cominciava a frequentare il suo attuale marito. Durante le prime fasi della loro relazione, Meghan Markle avrebbe avuto modo di tradire più volte il suo adorato Principe. Infatti come ha riportato Il Messaggero, la Markle si sarebbe trovata in un vero e proprio triangolo amoroso con lo Chef Cory Vitiello.

Legato sentimentalmente a Meghan ancor prima di diventare una duchessa, i due avrebbero condiviso una romantica storia d’amore, terminata nel momento in cui la Markle avrebbe scelto di stare con Harry. Secondo le fonti trapelare in rete invece, la duchessa avrebbe continuato a frequentare lo chef di origini italiane nonostante i due avessero chiuso la loro relazione. E più volte l’ex della duchessa ha lanciato diverse frecciatine alla stampa inglese. Anche Harry però non è stato uno stinco di santo. Mentre frequentava la Markle, avrebbe avuto un flirt con una modella di Burberry.