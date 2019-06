Un triangolo amoroso per Meghan Markle?

Secondo quanto è stato riportato nella biografia ufficiale del Principe Harry, scritta dalla giornalista Angela Levin, Meghan Markle prima del matrimonio regale, sarebbe stata coinvolta suo malgrado in un triangolo amoroso. Nel 2016, quando il duca di Sussex stava frequentato la Markle, aveva una relazione con una ex modella della Burberry.

La storia che viene raccontata in "Harry: conversation with the Prince", mette in evidenzia un pettegolezzo che scuote il mondo patinato dei corridoi di palazzo. "Quando Harry ha conosciuto Sarah, tra i due fu subito chimica – afferma la giornalista -. Non era un flirt segreto, tutto sapevano che il principe stava uscendo con una ex musa di Burberry. Tutto è confermato da una lunga serie di sms che i due si sono scambiati fino al settembre del 2017, quando Harry ha deciso poi di stare esclusivamente con Meghan".

La voce di questo triangolo moroso amoroso in cui Meghan Markle è stata coinvolta, è però trapelata molto tempo prima che la giornalista ed esperta di corte pubblicasse la sua personale visione della vita di Harry. Molti tabloid inglesi, già nell’estate del 2017, parlavano di un flirt del Principe con una modella senza però scendere nei dettagli. "Sono usciti un paio di volte e lei si sentiva molto lusingata di essere corteggiata da un principe – continua la giornalista -. I due però avevamo ben poco in comune".

Anche Meghan Markle non è stata da meno. Sempre secondo la giornalista, mentre imparava a conoscere il suo attuale marito, non aveva ancora tagliato i ponti con Cory Vitiello, chef canadese con cui è stata fidanzata per un lungo periodo.