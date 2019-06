Meghan Markle passione social: chi ha gestito il profilo Instagram dei duchi di Sussex?

Meghan Markle ha stravolto la sua vita per il suo principe azzurro e ha dovuto fare molte rinunce: la sua carriera d’attrice, l’America, la sua privacy, molto del suo tempo libero e la tanto desiderata sala per lo yoga. Ma non è riuscita a mettere da parte la sua passione per i social: a quanto pare, almeno per il momento, ha gestito in autonomia il profilo Instagram @Sussexroyal.

Secondo Vanity Fair, molti utenti, analizzando la pagina di Harry e Meghan, avrebbero trovato diverse parole in “americano”: ad esempio “organization” al posto di “organisation” più usato nel Regno Unito. Nel profilo sarebbero state trovate altre imprecisioni ed errori di grammatica, che farebbero pensare che per il momento non sia stato curato da un esperto.

Prima Meghan Markle e il principe Harry condividevano con William e Kate l’account ufficiale dedicato a Kensington Palace. Dopo l’annuncio del trasferimento dei duchi di Sussex in campagna a Frogmore Cottage, è stato deciso di creare un canale social “personale”, il primo della storia della famiglia reale.

L’ennesimo colpo di testa di Meghan Markle non è passato inosservato anche perché @Sussexroyal segue pochissimi altri account e nessuno facente parte della Royal Family. Come gli stessi duchi hanno spiegato, questo profilo ha principalmente lo scopo di “pubblicizzare” l’attività di alcune no-profit, impegnate nella protezione della salute mentale e nella promozione dell’importanza dei singoli individui. Ogni mese la lista verrà aggiornata così che tutti abbiano a disposizione una buona vetrina.

Ovviamente verranno anche documentate tutte le uscite e gli impegni ufficiali del principe Harry e sua moglie, come vuole la “tradizione”.

Al di là di tutte le dichiarazioni ufficiali, questo profilo sarà stato sicuramente fortemente voluto da Meghan Markle, costretta a chiudere il suo canale Instagram prima che sposasse il secondogenito di Carlo e Diana. La ex attrice potrebbe effettivamente aver così placato la sua nostalgia, trovando un compromesso con le rigide regole imposte dalla corona.

Ma tutto ciò durerà ancora per poco, visto che Harry e Meghan avrebbero assunto un social media manager che si occupi della loro immagine su Internet. La reputazione di un principe e consorte non è cosa da poco, e Meghan Markle dovrà trovarsi un nuovo hobby, almeno finché “protocollo” non li separi.