Meghan Markle perde l'orecchino di diamanti durante il party romano

Meghan Markle è stata nei giorni scorsi a Roma per festeggiare il matrimonio della sua cara amica designer Misha Nonoo, insieme alla quale ha recentemente realizzato una linea di abbigliamento femminile da lavoro. La duchessa del Sussex era accompagnata da suo marito, il principe Harry, e i due non hanno potuto partecipare all'ultima, grande, festa della tre giorni dedicata alle nozze romane, a causa di impegni istituzionali. Tuttavia, il tempo che sono rimasti a Roma è stato sufficiente per far sì che si consumasse un piccolo dramma reale, come ha riferito Il Messaggero.

La coppia, infatti, non era presente al grande party a Cinecittà, dove Misha Nonoo ha ricreato l'atmosfera della Roma della Dolce Vita dove di solito vengono girati i film storici ambientanti nell'Antica Roma dei gladiatori. Meghan e Harry hanno partecipato esclusivamente al ricevimento post celebrazione, che si è tenuta nell'incantevole cornice di Villa Aurelia, una delle più prestigiose del Gianicolo. È qui che, durante la festa, Meghan Markle ha perso uno dei suoi preziosissimi orecchini di diamanti e brillanti. A nulla è valso il dispiegamento di forze, tra camerieri e uomini della sicurezza, che hanno battuto palmo a palmo il giardino in cui si stavano svolgendo i festeggiamenti e anche le stanze della villa. Dell'orecchino non c'è più stata traccia. Probabilmente qualcuno lo ha trovato prima che venisse dato l'allarme e a ha ben pensato di tenerselo, come cimelio prezioso o come feticcio regale.

Probabilmente con una punta di amarezza, il giorno successivo Meghan e Harry hanno lasciato Roma senza l'orecchino, per volare alla volta di Londra. Qui, i duchi del Sussex hanno raggiunto il piccolo Archie, non presente nella Capitale. Giusto il tempo di riorganizzarsi e sono ripartiti alla volta del Sudafrica, dove saranno impegnati nei prossimi giorni in una serie di incontri istituzionali.