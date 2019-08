Meghan Markle, la polemica dopo Vogue: privilegiata fra i Royal?

Meghan Markle e il numero di Vogue di settembre, curato da lei, hanno destato critiche di tutti i tipi.

Come riporta il Guardian, la duchessa di Sussex è stata accusata dalla stampa anglosassone di aver aiutato a vendere copie di una rivista che tratterebbe argomenti superficiali, di aver ospitato in copertina modelli che sono a un tempo troppo famosi o troppo poco famosi, di aver scelto solo 5 personaggi britannici e nessun uomo, di essere privilegiata rispetto ad altri membri della Royal Family.

Certo, il suo principale detrattore è Piers Morgan, ma ce ne sono anche altri. E la giornalista Catherine Bennett, con una sottile ironia, sottolinea che tutte queste critiche a Meghan - che hanno dei precedenti nelle polemiche dei jeans indossati a Wimbledon, nel modo in cui tiene in braccio il piccolo Archie o indossa uno scialle realizzato da lavoratori sottopagati - potrebbero avere una radice razziale e non solo. La duchessa di Sussex ha infatti un padre di origini scozzesi ma anche una madre di origine afroamericana.

Bennett punta infatti al modo in cui alla Royal Family la stampa abbia perdonato molti sbagli. A partire dalla Regina Elisabetta II, per via della sua amicizia con lo sceicco di Dubai, indagato nei tribunali britannici per presunti rapimento e matrimonio forzato. Poi c’è la questione del Principe Carlo - che in passato ha curato due numeri di Country Life - legato da un rapporto di amicizia con tre presunti pedofili. E infine ci sono i casi del Principe Andrea e Sarah Ferguson, ex amici intimi e ospiti di Jeffrey Epstein, attualmente in galera per tratta e aggressione sessuale ai danni di giovani donne.

“ Come hanno fatto - scrive Bennett - i Royal a evitare queste polemiche in stile Meghan, in relazione alla loro esecrabile mancanza di giudizio, al cattivo gusto, alla loro suscettibiità alla ricchezza e all'adulazione? Ci deve essere sicuramente qualcosa di più rispetto alla pelle bianca".

