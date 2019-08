La Regina aiuta Meghan a integrarsi nella Royal Family

La Regina Elisabetta II ha aiutato Meghan Markle a integrarsi nella sua nuova vita a Palazzo.

Come racconta l’Express, la giornalista Katie Nicholl ha svelato come la sovrana abbia affiancato all’ex attrice una mentore molto speciale. Il passaggio di Meghan nella Royal Family si sospettava non fosse semplice: non solo si trattava di una persona che avrebbe dovuto apprendere e adeguarsi a rigidi protocolli e regole di etichetta, ma anche in grado di abbandonare le abitudini della sua vita precedente - compresa la partecipazione alla serie tv “Suits”.

La mentore affiancata alla duchessa di Sussex è un membro importante della Royal Family: si tratta di Sophie Rhys-Jones, contessa di Wessex e moglie del Principe Edoardo, il figlio della Regina.

Secondo la giornalista, le due donne hanno molto in comune. Sophie ha infatti dovuto rinunciare alla sua carriera di PR quando si è fidanzata con Edoardo, esattamente come Meghan ha dovuto dire addio alla sua carriera di attrice e al suo hobby come influencer - la duchessa aveva infatti un blog e un profilo Instagram molto seguito.

C’è dell’altro, però. Sophie ed Edoardo hanno due figli, James, visconte di Severn, e Lady Louise Windsor. I Wessex hanno deciso di rinunciare a una serie di privilegi per i loro figli, in modo da farli vivere nel modo più normale possibile. Si tratta dello stesso approccio che Meghan e il Principe Harry hanno con il loro primogenito, il neonato Archie, che tra qualche giorno compie tre mesi.

L’integrazione di Meghan nella famiglia reale britannica è comunque riuscitissima. In passato è emerso come Elisabetta abbia stimato molto il suo stacanovismo negli impegni pubblici, anche e soprattutto durante la gravidanza.

