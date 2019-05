Meghan Markle possiede gioielli di Diana da milioni di euro

I gioielli indossati da Meghan Markle rappresentano da sempre un gran bel colpo d’occhio.

Benché in passato si sia parlato di una presunta diatriba sulla scelta della tiara per il Royal Wedding, molti dei monili della duchessa provengono dalla collezione privata del Principe Harry e sono stati lasciati in eredità dalla madre Lady Diana, insieme con un cospicuo patrimonio personale. Ma quanto valgono questi gioielli?

L’Express l’ha chiesto all’esperta Ailsa Russell una stima sul valore. Per esempio, l’iconico anello con l’acquamarina che Meghan indossò dopo il cambio d’abito per il ricevimento a Frogmore House al proprio matrimonio, varrebbe 75.000 sterline - oltre 85.000 euro - ma potrebbe arrivare a un costo di 500.000 se venisse battuto all’asta, perché indossato sia da Meghan che da Diana. Si tratta di un anello con un’acquamarina da 30 carati incastonata in oro giallo e contornata da diamanti, che fu indossato da Lady D in varie occasioni pubbliche, come un viaggio a Sidney nel 1996.

Per quanto riguarda invece il bracciale in oro con diamanti e zaffiri, che la duchessa ha indossato durante il tour australiano alla fine del 2018, potrebbe raggiungere le 10.000 sterline all’asta - il corrispettivo di 11.000 euro circa. Si tratta di uno dei preferiti della Principessa Triste, che Meghan ha indossato numerose volte. Gli orecchini a farfalla in oro potrebbero invece arrivare a un valore di 15.000 sterline, poco oltre i 17.000 euro: si tratta degli orecchini in oro giallo, diamanti e zaffiri che Diana portò con sé in una visita ufficiale in Canada nel 1986. Fanno parte di una suite, con l’anello di acquamarina e una collana, che però Meghan indossa spaiati. Il totale di tutti i monili di Meghan che provengono dalla collezione di Diana potrebbero però ammontare a milioni di euro.

Niente però in confronto con la sola tiara che Gabriella Windsor ha indossato nelle scorse settimane per le proprie nozze e che viene dalla collezione della Corona - è quindi un “prestito” molto speciale.

