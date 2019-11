Meghan Markle potrebbe non essere incinta

Meghan Markle è apparsa in pubblico negli ultimi giorni per le celebrazioni del Remembrance Day. E in molti, sui social network, hanno pensato che fosse incinta: la duchessa è infatti stata vista appoggiare la propria mano sull’addome, un gesto compiuto ripetutamente durante la gravidanza di Archie Harrison.

L’Express raccoglie però delle affermazioni del Principe Harry e dei dettagli medici, pronti a sottolineare come una seconda gravidanza per Meghan sarebbe sconsigliabile in questo momento.

Il primogenito di Meghan e Harry è nato a maggio 2019, circa un anno dopo dal loro Royal Wedding. I due si erano conosciuti nel 2016 e si sono fidanzati alla fine del 2017. È corretto pensare che nascerà un secondogenito e questo accadrà a breve? Il duca di Sussex, durante una conversazione con la primatologa Jane Goodall all’inizio di quest’anno, ha espresso le sue preoccupazioni per il futuro del pianeta Terra: nel privato della coppia questo si traduce nella volontà di avere al massimo due figli. Harry ha spiegato di sentire il bisogno di garantire un futuro al pianeta soprattutto da quando ha saputo che sarebbe diventato padre: l’ecologia era già una sua priorità, ma ora è diventata per il duca un’istanza più pressante rispetto al passato. Così i sudditi britannici non fanno che chiedersi quando arriverà il secondo figlio in casa Sussex.

Meghan ha avuto una gravidanza geriatrica - si usa questa espressione per le donne in dolce attesa che hanno superato i 35 anni d’età. Mano a mano che una donna invecchia, accresce il rischio per la salute di madre e bambino, per via delle complicazioni che possono insorgere ma anche per i cambiamenti che avvengono nel sistema riproduttivo. Tra i rischi c’è infatti la difficoltà a concepire, quelli relativi alla crescita del feto, la probabilità di pressione alta per la madre, il rischio di abortire, di avere due o tre gemelli, che il bambino nasca con un’anomalia congenita e molto altro ancora. Si rischia anche che il feto nasca morto, che il travaglio sia prolungato e richieda un cesareo d’urgenza. I medici inoltre raccomandano alle madri sopra i 25 anni di attendere almeno un anno tra una gravidanza e l’altra. Uno dei rischi in questo caso è addirittura la potenziale morte della partoriente.

Se Meghan deciderà di restare di nuovo incinta, queste questioni dovranno essere poste sul piatto. Tuttavia, è sempre importante parlarne, anche quando questi argomenti riguardano le celebrità, perché la sensibilizzazione sul pubblico è massima. Per esempio, la seconda gravidanza di Kim Kardashian sensibilizzò moltissimo sulla conoscenza della placenta accreta, che comporta il rischio di morte per madre e bambino.

