Meghan Markle vuole un secondo figlio, lo partorirà in Usa

Meghan Markle potrebbe dare alla luce il suo secondogenito all'estero.

L’Express riporta infatti l’eventualità che la duchessa di Sussex possa desiderare di partorire il fratellino di Archie Harrison - che sembra sia in cantiere - nella sua terra natale, cioè in California. E pare che voglia farlo anche se susciterà le critiche della Royal Family o dei sudditi.

Si dice infatti che Meghan si sia sentita “ sola ” e “ isolata ” durante la sua prima gravidanza e non sia intenzionata a ripetere l’esperienza. Vorrebbe quindi avere il suo secondo bambino a Los Angeles, accanto ai suoi amici e soprattutto alla madre Doria Ragland, un’assistente sociale e insegnante di yoga. Anche i tre mesi del post-partum sarebbero trascorsi dalla duchessa in California, lontano da occhi indiscreti. Sembra che Harry sia stato inizialmente molto preoccupato per eventuali problemi che potrebbero sorgere con la Royal Family, ma vuole vedere la moglie felice e farà di tutto per rendere possibili i suoi desideri.

Sembra quindi che Meghan e il Principe Harry stiano programmando di avere un secondo bambino - che sarà naturalmente il numero 8 nella linea di successione al trono britannico, sia che sia un maschio, sia che sia una femmina, dopo il fratello maggiore Archie e prima del Principe Andrea e delle principesse di York Beatrice ed Eugenia.

Pare che Meghan abbia manifestato a una fonte il proprio disagio sofferto nel periodo della sua gravidanza nel Regno Unito. Una nuova gravidanza all’estero significherebbe per lei rompere ancora una volta con la tradizione della Royal Family - al cui cerimoniale si è in effetti sottratta in occasione della nascita del primogenito Archie. Ma non sarebbe appunto una novità per i duchi di Sussex - posto che non esistono nella Royal Family consuetudini da infrangere nel senso più letterale del termine, dato che ogni scelta di ogni membro della famiglia sta alla propria discrezionalità e buonsenso.

In questo periodo, Harry e Meghan stanno programmando una visita negli Stati Uniti, che dovrebbe avvenire la seconda metà di novembre. La duchessa di Sussex approfitterebbe dell’occasione per trascorrere il Giorno del Ringraziamento statunitense in compagnia della madre Doria Ragland e per trascorrere del tempo di qualità con il piccolo Archie, rafforzando così il bonding avviato con lui.

Domani, intanto, Meghan e Harry sono attesi per un evento molto importante. Ci sarà infatti il Field of Remebrance, ricorrenza che vede il patronato della duchessa di Cornovaglia Camilla Parker Bowles, per ricordare tutti gli appartenenti alle forze armate che sono caduti in battaglia.

