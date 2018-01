Meghan Markle: "Il Principe Harry è femminista"

Le cronache hanno attribuito al Principe Harry, in tutti questi anni, numerose etichette. Tra scandali ed eventi drammatici che il giovane si è trovato a subire, l'intera sua esistenza è stata passata al setaccio. Eppure un tassello inedito della sua personalità è stato aggiunto solo di recente all'immaginario collettivo sul Principe, grazie alla sua compagna.

Il Principe Harry è infatti un femminista convinto, come racconta il Telegraph. A dirlo non è una persona qualunque, ma la sua futura sposa Meghan Markle, femminista a sua volta. La dichiarazione è stata pronunciata durante la loro recente visita a Cardiff. Tra strette di mano, sorrisi, domande dei bambini in costume per un progetto sulla Seconda Guerra Mondiale e l'assaggio di un dolce al formaggio pensato per le loro nozze, i futuri sposi sono stati oggetto di considerazione tra i presenti.

Tra loro Jessica Phillips, che si è complimentata con Meghan per la sua visione egualitaria tra uomini e donne. " Era così adorabile - ha raccontato la donna - Ho detto che era davvero adorabile avere una femminista nella Royal Family ". Ma mentre Phillips si trovava con la futura sposa, questa ha esclamato, riferendosi al fidanzato: " Anche lui è un femminista ".