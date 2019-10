Meghan Markle scoraggiata dagli amici: "Non sposare Harry"

Meghan Markle è stata sempre certa di voler diventare la moglie del Principe Harry?

Come riporta Vogue, il documentario sui Sussex andato in onda su Itv ha aperto uno squarcio interessante sul periodo di frequentazione tra Meghan e Harry. La duchessa ha infatti raccontato di aver rivelato ai suoi migliori amici della relazione. I conoscenti americani si sono dimostrati immediatamente entusiasti, più che altro perché l’hanno vista sempre felice, ma un’amica britannica è stata di diverso avviso.

Meghan è infatti stata avvertita da quest'ultima: non avrebbe dovuto sposare Harry, altrimenti i tabloid avrebbero distrutto la sua vita. L’ex ha attrice ha ammesso di aver sottovalutato la questione e di aver subito una doccia fredda in occasione del suo fidanzamento. Poco prima del Royal Wedding, per esempio, è scoppiato lo scandalo del padre Thomas che avrebbe concordato delle foto con i paparazzi. L’uomo non l’ha neppure accompagnata all’altare - sostituito in quel ruolo dal Principe Carlo. Inoltre il rapporto di Meghan con il padre è stato passato, dalla fine del 2017 a oggi, sotto la lente d’ingrandimento.

Attualmente, i Sussex hanno fatto causa contro il Mail on Sunday, per aver pubblicato una lettera di Meghan a papà Thomas. Le accuse sono di invasione della privacy e di aver rimaneggiato la missiva per far mettere la duchessa in cattiva luce.

Pare che i duchi di Sussex si prenderanno una pausa dai loro impegni con la Royal Family a novembre. Le indiscrezioni indicano che la coppia e il piccolo Archie si concederanno una vacanza negli Stati Uniti per andare a trovare la madre di Meghan, Doria Ragland.

