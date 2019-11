Meghan Markle, un secondo figlio per combattere la solitudine?

Avanzano le ipotesi che la prossima gravidanza di Meghan Markle si svolga negli Stati Uniti.

Come riporta l’Express, Meghan e il Principe Harry potrebbero optare per questa scelta allo scopo di “ combattere la solitudine ” sofferta in occasione della prima gestazione. A rivelarlo è una fonte anonima, che spiega come la duchessa abbia sofferto di solitudine trovandosi nel Regno Unito quando era incinta di Archie. In quei nove mesi, Meghan è infatti rimasta a lungo lontana da amici e parenti e pare si sia sentita anche molto a disagio.

In altre parole, la duchessa di Sussex è pronta a rompere la tradizione, per assicurarsi di essere felice, anche se questo “ farà arruffare le piume ” di qualcuno, ossia i tradizionalisti della Royal Family. Come per tutte le regole e le consuetudini nella famiglia reale britannica, ci sono norme scritte e norme che non lo sono. Sono scritte, ad esempio, quelle che regolano la successione al trono, ma non è scritto che tutti i membri della Royal Family debbano nascere nel Regno Unito. Le consuetudini vengono praticate ma non sono obbligatorie: stanno al buon senso e alla discrezione del singolo membro della famiglia. Per cui non c’è una ragione reale che vincoli Meghan ad aspettare un suo eventuale secondo figlio nella sua patria acquisita.

Una delle consuetudini che Meghan e Harry hanno già ampiamente infranto riguarda il modo di crescere il loro piccolo Archie Harrison. Da quando è nato, il primogenito dei Sussex viene cresciuto nel modo più normale possibile - e tuttavia in modo non troppo distante da quello che ha scelto l’ultimogenito della Regina Elisabetta II, il Principe Edoardo, per la propria prole.

Una delle scelte peculiari dei duchi di Sussex è stato quello della tata, per cui hanno dovuto incontrare diverse potenziali candidate. Tra le loro richieste c’è un forte impegno, soprattutto qualora Harry e Meghan si debbano assentare a causa degli impegni con la Corona o con la beneficenza.

Solitamente, le tate della Royal Family sono scelte tra le diplomate al Norland College. Si tratta di tate d’elite, con tanto di uniforme beige e bombetta - come quelle scelte dal Principe William e Kate Middleton. Tuttavia pare che Harry abbia rifuggito una soluzione del genere, rifiutando una tata in uniforme sul modello di Mary Poppins. Non si conosce il nome della tata di Archie, ma si sa che i duchi di Sussex sono molto soddisfatti della scelta e di come la donna si sia integrata in famiglia.

