Meghan Markle: svelata la madrina di Archie

Meghan Markle è stata avvistata insieme alla presunta madrina di Archie.

Come riporta l’Express, Kensington Palace non è intervenuto ancora a smentire o confermare le supposizioni che si susseguono in relazione al padrino e alla madrina di Archie. Ma l’ultima apparizione pubblica di Meghan - in occasione del lancio di una linea benefica di abbigliamento - sembra essere l’ultimo tassello di tante ipotesi di questi mesi.

Il battesimo di Archie si è tenuto all’inizio dello scorso luglio. Fin da quando l’evento privato è stato annunciato, si sono susseguiti i nomi di presunti padrino e madrina, in particolare tra le celebrità amiche dell’ex attrice. Per esempio si è parlato della tennista Serena Williams, della personalità televisiva Oprah Winfrey, dell’attore George Clooney e la moglie Amal Alamuddin.

Secondo la giornalista Katie Nicholl, la madrina di Archie è Isabel May - come pure aveva supposto Vanity Fair. Secondo Nicholl, la questione è tenuta sotto il più stretto riserbo, ma in effetti May è stata scelta dai duchi di Sussex come madrina.

Ma chi è Isabel May? È una donna di 40 anni, che ha lavorato come direttrice delle comunicazioni di Burberry. Lei e Meghan si sono conosciute attraverso un amico comune, Markus Anderson, il direttore della Sono House. Pare che Isabel abbia aiutato moltissimo la duchessa ad ambientarsi con la sua nuova vita a Londra all’indomani del suo fidanzamento. Le due trascorrono molto tempo insieme e si sostengono a vicenda. E Meghan apprezza la riservatezza di Isabel, che non ha neppure profili sui social media.

