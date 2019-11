Meghan Markle telefona a deputata inglese: "Grazie per avermi difesa"

Gli attacchi mediatici a cui è costantemente sottoposta Meghan Markle hanno spinto un gruppo di deputate inglesi a schierarsi in suo favore. Settanta donne del parlamento inglese hanno firmato una lettera aperta in difesa della Duchessa di Sussex, da tempo nel mirino di tabloid e siti internet che attaccano con frequenza la coppia reale. Meghan Markle è stata profondamente colpita da questo gesto, tanto da voler ringraziare personalmente la capo gruppo delle deputate inglesi, Holly Lynch.

È stata la deputata laburista a confermare di aver ricevuto una telefonata privata dalla duchessa di Sussex, a seguito della pubblicazione su Twitter della lettera di difesa, che ha raccolto il consenso anche delle colleghe dei Tories e dei liberal democratici. Holly Lynch è stata contattata telefonicamente mentre si trovava in seduta a Westminster: " Era Buckingham Palace che mi chiedeva se potevo parlare con la Duchessa del Sussex. Lei mi ha chiamato per ringraziare me e le altre deputate per esserle state al fianco ". La Lynch, da poco mamma e quindi vicina alla situazione di Meghan Markle, ha spiegato che la duchessa è stata estremamente felice di aver visto la lettera.

Nella missiva delle parlamentari britanniche, resa nota nella giornata del 29 ottobre, si legge: " Prendiamo posizione contro gli articoli spesso sgradevoli e fuorvianti pubblicati su diversi giornali nazionali su di lei, la sua persona e la sua famiglia. Sebbene in ruolo pubblici ben diversi, noi le stiamo accanto in solidarietà affermando che si dovrebbero attaccare le donne nella vita pubblica, attraverso la stampa o in altri modi" . La deputata non ha mancato, infine, di sottolineare la sua profonda preoccupazione " per la narrativa di alcuni di questi articoli che sono incredibilmente sessisti, non consoni a questo Paese. Si trova qui, ha sposato il nostro principe, hanno un bambino piccolo e noi vogliamo accoglierla nella nostra società e temo che non tutti gli articoli della stampa nazionale riflettano questo ed è arrivato il momento di mettere un freno a questo ".