"Si può vivere anche se la stampa ti perseguita". Kate Middleton elargisce consigli a Meghan

È ancora pioggia di critiche sulla vita di Meghan Markle. Bersagliata da più fronti a causa delle dichiarazioni che sono trapelate dopo il documentario girato in Sud Africa, la duchessa insieme al marito e al figlio, sta pensando seriamente di prendersi una pausa dalla royal family e da una serie di impegni ufficiali. Tutto si complica ulteriormente se, nel mezzo, c’è persino una denuncia ai danni dei tabloid inglesi per una violazione della privacy. Stranamente la Markle può contare sull’appoggio di Kate Middleton, la quale pare essere intenzionata ad aiutare la cognata a uscire da questo brutto periodo.

Le due duchesse che si sono sempre scontrate a causa delle loro visioni diametralmente opposte su come essere una erede dei Windsor, pare che abbiamo deposto l’ascia di guerra, o almeno così rilevano gli esperti di corte. Come ha rivelato infatti Philp Dampier, il corrispondente reale, Kate Middleton ha tutte le intenzioni di aiutare Meghan ed Harry ad affrontare il difficile momento. La duchessa sta cercando di ricucire un rapporto con Meghan e farle comprendere che ogni membro della royal family ha un difficile rapporto con il popolo e, soprattutto, con la stampa. Ma, come avrebbe rivelato la fonte, Kate Middleton afferma che si può vivere in totale tranquillità nonostante le pressioni di famiglia e le pressioni da parte della stampa.

Come un moderna paladina, la Middleton cerca di sanare voci e dissidi con la Meghan così da poter mettere a tacere i litigi che ci sono fra Harry e William, scatenanti da una serie di fattori molto difficili da spiegare. Non si può sapere se il piano di Kate possa funzionare o meno, ma la duchessa avrebbe tutte le intenzioni di sanare la situazione per impedire ai Sussex di rifugiarsi in America.