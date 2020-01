Meghan Markle torna in pubblico: ​prima visita "non ufficiale" a Vancouver

Meghan Markle è tornata a farsi vedere in pubblico. Nonostante abbia deciso di prendere le distanze dalla famiglia reale, la moglie del principe Harry sembra non disdegnare affatto il ruolo istituzionale. Anzi. Sarà per questo che la duchessa di Sussex ha deciso di far visita - in modo non ufficiale - al "Downtown Eastside Women's Centre", il centro dedicato alle donne di Vancouver.

Da giorni l'account ufficiale dei Sussex tace senza riportare più alcun impegno dei duchi, ma questo non ha impedito a Meghan Markle di portare avanti i suoi progetti personali. La duchessa è tornata così a mostrarsi nella nuova città di residenza, Vancouver. L'ex attrice americana ha deciso di visitare, in forma privata, una delle istituzioni sociali locali, trascorrendo alcune ore con le responsabili del centro per parlare delle questioni riguardanti le donne nella comunità canadese. A confermare che si è trattato di un incontro personale è stato il suo look decisamente casual, maglione, jeans e scarponcini. La visita non era stata programmata da Buckingham Palace ma è stata organizzata in prima persona dalla moglie di Harry, da sempre molto attenta alle tematiche social.

Nella tarda mattina di martedì 14 gennaio era stata avvistata all'aeroporto di Victoria Harbour mentre, sotto un'abbondante nevicata, si imbarcava su un volo diretto a Vancouver. Solo poche ore dopo si è scoperto quale fosse il suo impegno. Questo è il primo avvistamento della duchessa del Sussex dopo la notizia del "Megxit", l'annuncio choc di voler fare un passo indietro dallo status di reali. Dopo appena tre giorni dall'annuncio di "divorzio" dai reali, Meghan era volata di nuovo in Canada per riabbracciare il piccolo Archie e da allora non si era più vista.

Come riporta il Daily Mail, la moglie del principe Harry ha scelto di fare una visita a sorpresa e anche lo staff del centro di sostegno per donne e bambini ha saputo del suo arrivo solo quando la duchessa si è presentata alla porta. Il suo intento? Offrire supporto e aumentare lo spirito dello staff. A ufficializzare l'incontro è stato proprio il personale del rifugio che ha pubblicato uno scatto insieme a Meghan Markle sulla pagina Facebook, ironizzando: " Guardate con chi abbiamo bevuto il tè oggi! La duchessa del Sussex, Meghan Markle, ci ha visitato oggi per discutere di questioni riguardanti le donne nella comunità ".