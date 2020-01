Ecco da chi si rifugeranno Meghan ed Harry

Il vertice di Sandringham si è concluso con una "fumata bianca". La regina Elisabetta II ha dato il suo benestare a Harry e Meghan, che ora potranno avere una vita da indipendenti lontano - o quasi - dalla famiglia reale. L'atteggiamento di apertura mostrato da Sua Maestà evidenzia il lato più futurista della monarchia inglese, ma non deve distogliere l'attenzione dai diktat che saranno imposti ai duchi di Sussex.

Un po' come si fa con il bastone e la carota, la sovrana ha assecondato le volontà del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle di prendere le distanze dalla royal family ma ad alcune condizioni (sei, secondo i tabloid britannici), tra tutte anche la scelta della dimora dove Harry e Meghan vivranno in Canada. Come riporta il quotidiano inglese The Mirror: " Qualsiasi nuova casa dovrà essere valutata dai servizi di sicurezza del Regno Unito e da Buckingham Palace a causa di problemi di sicurezza ". I sussex dovranno dunque sottostare ad alcune regole preventive atte a garantirgli l'incolumità.

Libertà, dunque, ma fino ad un certo punto. Difficile dunque sapere se la coppia reale rimarrà nella tanto discussa residenza in riva a lago a Vancouver. Secondo le indiscrezioni Meghan Markle, una volta atterrata in Canada, sarebbe rientrata nella dimora "Mille Fleurs", quella dove insieme a Harry e Archie ha trascorso le festività natalizie. La villa, che si sviluppa su tremila metri quadrati ed è composta da cinque camere da letto, otto bagni e un cottage per gli ospiti, sarebbe di proprietà di un magnate canadese, il miliardario Frank Giustra, co-fondatore di uno dei più importanti studi cinematografici di Hollywood nonché amico e sostenitore della famiglia Clintons.

Secondo il New York Post, il magnate canadese Giustra, 62 anni, avrebbe prestato a Harry e Meghan - a titolo gratuito - la villa dove la coppia ha trascorso gli ultimi due mesi, sollecitato dal produttore musicale David Foster, marito della star di Broadway Katharine McPhee, amica di vecchia data di Meghan. Il miliardario ha però smentito con decisione ogni coinvolgimento nella vicenda, affidando le sue parole a Twitter. Se Harry e Meghan decideranno di rimanere nella lussuosa abitazione di Victoria nella British Columbia, appare chiaro che Scotland Yard e Buckingham Palace saranno chiamati a un sopralluogo - in accorto con le forze di sicurezza canadesi che hanno accettato di garantire sicurezza ai Sussex - per mettere in atto un piano di difesa che garantisca l'incolumità della coppia.