Melissa Satta e Boateng ufficializzano il ritorno insieme con una foto social

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono di nuovo una coppia a tutti gli effetti. A ufficializzare il nuovo capitolo del loro matrimonio è stata l'ex velina attraverso la sua pagina Instagram, dove ha condiviso una foto posata insieme a suo marito. Era dallo scorso autunno che i due non condividevano immagini di questo tipo, tranne alcune storie che il bomber ha pubblicato nei giorni passati duranti la vacanza trascorsa con Melissa Satta e il loro bambino. Il campione si è impegnato molto in queste settimane per riconquistare il cuore della sua amata e pare che tanta caparbietà abbia fatto segno nel cuore della showgirl.

Uno dei motivi che aveva portato la coppia ad allontanarsi era stato il trasferimento del giocatore dal Sassuolo al Barcellona. La distanza con Milano, dove la famiglia Boaeteng ha sempre vissuto e dove Melissa lavora come modella non era sostenibile per l'ex velina e questo ha portato alla crisi della coppia, che si è separata. Sono stati mesi molto difficili per Melissa Satta per Boateng, che sono però riusciti a ricucire lo strappo. Proprio per dare una prova d'amore a sua moglie e dimostrarle che lei e il bambino vengono prima di ogni altra cosa, Kevin Prince per la prossima stagione ha rifiutato un'offerta per giocare in Germania e ha seguito il suo cuore. L'attaccante è già assoldato nelle fila della Fiorentina guidata da Vincenzo Montella e si sta già allenando regolarmente con tutto il gruppo. Tuttavia, approfittando della giornata di libertà concessa dal tecnico, Boateng ha deciso di fare una sorpresa alla sua amata ed è volato in Sardegna, dove Melissa Satta sta ancora trascorrendo le sue vacanze. Kevin Prince Boateng ha abituato ai suoi look un po' eccentrici ma nella foto che li ritrae assieme, felici e sorridenti, condivisa da Melissa Satta con un cuore rosso come didascalia, l'outfit del calciatore passa certamente in secondo piano.