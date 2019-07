La romantica frase di Boateng per Melissa Satta: "Non c'è niente di meglio"

"Sole, cuore e amore" sembrano essere gli ingredienti dell’estate 2019 di Melissa Satta e il marito Kevin Boateng. Dopo un periodo nero, la coppia è tornata più affiatata di prima, come testimoniano anche i messaggi social che si scambiano reciprocamente.

Proprio ieri Melissa Satta ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae al mare con il piccolo Maddox, il figlio della coppia nato nel 2014. La modella e il bambino sono “in posa” su uno scoglio, visibilmente sereni e felici. Il calciatore, vedendo la sua splendida famiglia, non ha resistito dal commentare: “ Non c’è niente di meglio ”. Ormai la crisi attraversata da Melissa Satta e dal marito sembra lontana anni luce.

I due stanno insieme dal 2011 e dopo 3 anni hanno deciso di mettere al mondo Maddox, il loro primo e unico figlio. Il loro matrimonio, celebrato a Porto Cervo nel 2016, procedeva a gonfie file fino a quando nel 2018 sono iniziate a girare delle voci sulla loro separazione, confermate poi qualche mese dopo.

Melissa Satta e Boateng sono sempre rimasti in buoni rapporti per il figlio e questo ha contribuito a risvegliare la passione, un po’ come è stato per Belen e Stefano. Come due neo-fidanzatini la modella e il calciatore si sono concessi nuovamente del tempo per stare soli, e per scambiarsi romantici pensierini. Il corteggiamento di Boateng ha portato i suoi frutti e ora la famiglia è riunita felicemente in Sardegna per una vacanza al mare. Melissa Satta, in realtà, ha qualche impegno di lavoro, come ha fatto sapere dalle sue storie Instagram. Ma sicuramente ogni momento libero lo dedicherà alla sua famiglia ritrovata, perché come ha detto anche il marito, non c’è nulla di meglio di perdersi per poi ritrovarsi.