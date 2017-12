Melissa Satta: "La fama è bella, ma mi manca mio marito"

Per Melissa Satta la fama è bella e presenta tanti benefici, ma ci sono degli svantaggi che non possono essere trascurati. L'ha rivelato la showgirl in un'intervista per Grazia.

Satta ha spiegato come azioni semplici, quali una cena con la famiglia in un ristorante o una passeggiata con il figlio Maddox, possano rappresentare qualcosa di complicato. Tutta colpa della celebrità. " I pregi sono tantissimi se, come a me, ti piace esibirti, essere sotto gli occhi di tutti - ha chiarito senza ipocrisie - Il grande svantaggio è che, nel momento in cui vorresti intimità, non ce l’hai più. Mi manca poter andare a cena fuori con mio marito. Anche passeggiare al parco con Maddox è complicato. Lui è piccolo, non sa che cosa vuol dire essere famosi, a volte quando mi fermano per fare una foto si spaventa e si mette a piangere. E io, in quel momento, vorrei essere solo 'Melissa la mamma', non il personaggio televisivo ".

Anche perché non è l'unica famosa nella famiglia. Melissa Satta ha infatti sposato il calciatore Kevin Prince Boateng, dal quale ha appunto avuto il figlio Maddox, di tre anni e mezzo. La showgirl, nell'intervista, ha anche lamentato una scarsa osmosi nei mondi che frequenta: raramente, per esempio, moda e televisione confluiscono. Satta teme che si tratti di una questione tutta italiana, all'estero non succede.