Melissa Satta si è fidanzata? Ecco chi è l'uomo misterioso

Ha ufficializzato la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng alcune settimane fa e, ora, pare che Melissa Satta abbia ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore Tommy Chiabra.

Non è ancora stata confermata la relazione con Chiabra, ma il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che mostrano come tra la ex Velina di Striscia la notizia e l’industriale del lusso ci sia grande affinità. Inoltre, i rumors su un flirt appena nato tra la Satta e Chiabra potrebbero essere alimentati da una serie di indizi social seminati dai due attraverso delle Instagram story. Solo alcuni giorni fa, infatti, Melissa aveva postato la veduta di un elicottero, mezzo che Tommy utilizza per i suoi spostamenti. Poi, lui ha taggato la Satta e la sua migliore amica, Simona Salvemini, durante un viaggio in macchina e, in ultimo, la presunta neo coppia ha alloggiato nello stesso hotel a Firenze in occasione del Pitti. Tre indizi, dunque, potrebbero essere la conferma del gossip lanciato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.