Melissa Satta smentisce il flirt con Tommy Chiabra: "Storie finte"

Questa volta, Melissa Satta è davvero furiosa: la notizia riguardante il presunto flirt con Tommy Chiabra ha fatto infuriare la ex Velina di Striscia la notizia, che ha smentito categoricamente il gossip.

Nelle ultime ore, infatti, il nome della ex compagna di Kevin Prince Boateng aveva iniziato a circolare in rete in seguito allo scoop lanciato dal settimanale Chi, secondo cui la Satta avrebbe iniziato a frequentare assiduamente l’imprenditore del lusso Tommy Chiabra. I due erano stati avvistati insieme a Firenze e anche sui social avevano seminato indizi che lasciavano pensare che fosse in atto una frequentazione. Leggere il suo nome associato a quello dell’industriale come suo ipotetico nuovo fidanzato, però, ha fatto arrabbiare molto la Satta, che ha smentito via Instagram con un post al vetriolo.