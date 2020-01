Melissa Satta in sauna, ma il web non apprezza il tattoo

Gennaio è il mese delle settimane bianche, soprattutto per i personaggi famosi che inaugurano la stagione invernale con delle super vacanze nelle località alpine più trendy. Non fa eccezione Melissa Satta che, sempre impegnatissima tra televisione, sfilate e apparizioni ufficiali, ne approfitta per evadere dalla routine. Come è di dovere tra i Vip la scelta è ricaduta su Courmayeur, la destinazione preferita da chi ama la tranquillità, il fascino di panorami mozzafiato e quell’atmosfera tipicamente chic e mondana.

Così, anche la Satta, dopo qualche ora trascorsa tra passeggiate e piste sulla neve, si è concessa una rigenerante sauna. La scelta è ricaduta lo stabilimento QC Terme di Pré Saint Didier, perla della Valle d’Aosta e di un benessere termale scoperto dagli antichi romani e apprezzato dalla famiglia reale dei Savoia già nel 1800. Insomma, un luogo davvero d’eccezione.

Melissa Satta ha quindi condiviso su Instagram una foto scattata in un momento di pausa in sauna. Il fisico statuario della moglie di Boateng viene messo in risalto senza troppi convenevoli da un micro-bikini azzurro. Non sembra, però, che il famoso calciatore sia al suo fianco in questi giorni.

Come sempre lei è bellissima e le basta un’immagine in costume per attirare l’attenzione dei suoi follower. Ad oggi, infatti, sono oltre 130mila i like che ha ricevuto, senza contare anche l’infinità di commenti di apprezzamento e di affetto. Tuttavia, non sono mancati commenti provocatori per quanto riguarda un dettaglio che non è passato inosservato: si tratta del tatuaggio che Melissa Satta ha sulla caviglia e che ha fatto parecchio discutere i suoi follower suscitando numerose polemiche. "Togliti quell’orribile tatuaggio sulla caviglia, grazie" , "Un po' eccessivo quel tattoo sul piede?" e "Perché rovinarti con un tatuaggio?!" , si legge tra chi non tollera le sue scelte in fatto di tatuaggi.

Tuttavia, c’è poco da fare, visto che l’ex velina di Striscia La notizia ha un vero e proprio debole per l’arte del disegno su pelle. Infatti, Melissa Satta si è fatta tatuare sul corpo diverse scritte. Sul piede, ad esempio, ha un tatuaggio con una scritta in inglese che tradotta in italiano recita: "Nella vita ogni fine è solo un nuovo inizio" . Non mancano, poi, disegni più elaborati è più vistosi come appunto quello sulla caviglia contestato dai fan. E poi ancora sul braccio, sulla schiena, dietro al collo, sul polso, all’inguine, sulle costole e sulla spalla.

Insomma, non resta che aspettare la prossima cartolina dalla neve sperando che sappia accontentare tutti!

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?