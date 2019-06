Melissa Satta si sfoga: "Certe notizie influenzano le mie vicende personali"

Il gossip sul presunto flirt con Tommy Chiabra ha fatto davvero arrabbiare Melissa Satta che, dopo aver smentito categoricamente i rumors, si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram.

Consapevole di essere un personaggio pubblico e di poter essere oggetto di eccessiva attenzione da parte di giornalisti e paparazzi, soprattutto da quando il suo matrimonio con Kevin Prince Boateng è finito, la Satta si è detta stanca di queste “leggi” che governano il mondo del gossip. “ In questi giorni sono stata oggetto (o forse sarebbe meglio dire “bersaglio”) di spiacevoli quanto inveritiere invasioni nella presunta mia vita sentimentale e privata – ha sbottato la ex Velina sarda - . Certo, “inconvenienti” di chi ha il privilegio di essere personaggio pubblico si potrebbe obiettare, ma mi chiedo se è davvero giusto che chi rivesta tale posizione debba restare vittima del teorema del “fidanzamento” ogni qualvolta si trovi ad essere momentaneamente disimpegnato sentimentalmente e venga malauguratamente visto in compagnia di una persona dell’altro sesso ”.