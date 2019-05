Melissa Satta si è fidanzata? Spunta un anello all'anulare sinistro

Melissa Satta è da poco rientrata da Cannes, dove ha sfilato sul red carpet incantando tutti con il suo abito color smeraldo, un outfit che ha lasciato intravedere il suo fisico mozzafiato. Le sorprese in Costa Azzurra non sono, però, terminate visto che all'anulare sinistro delle ex velina mora è comparso un nuovo scintillante anello.



Regalo di un nuovo compagno? No, almeno per il momento nessun nuovo fidanzato alla orizzonte. Il bellissimo anello sfoggiato da Melissa Satta è il simbolo del suo incondizionato amore per il figlio Maddox. La foto del gioiello è stata postata dalla showgirl sarda nelle stories di Instagram nelle scorse ore ed è realizzato con le lettere che compongono il nome del figlio, Maddox appunto. L'anello, della serie "Angela" realizzato da Broart, rappresenta il legame indissolubile tra la bella Satta e suo figlio, nato dalla relazione con il calciatore Kevin Prince Boateng.



La storia tra i due è finita alla fine del 2018, ma i rapporti tra loro appaiono sereni e distesi per la felicità del piccolo. Mentre al calciatore sono già stati attribuiti alcuni flirt, Melissa Satta ha deciso di mettere da parte l'amore (dichiarandosi "Felicemente fidanzata con me stessa") per dedicarsi esclusivamente al lavoro. C'è da scommetere, però, che qualche uomo entrerà presto nel suo cuore, vista la bellezza indiscussa della showgirl che su Instagram appare spesso in pose sensuali.

