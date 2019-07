"I bimbi non si baciano in bocca". Bufera per la foto della Isoardi

Ancora forti critiche per Elisa Isoardi. La conduttrice de "La prova del cuoco" è presa di mira da gli hater per una foto che, di recente, ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Uno scatto che non è andato giù a molti follower della conduttrice.

Elisa Isoardi al momento si sta godendo una vacanza di sole e relax insieme ad amici e parenti, prima di tornare a lavoro e di organizzare la nuova edizione de La Prova del cuoco. Il suo profilo social, infatti, è tappezzato di foto in cui la Isoardi è libera e felice, ma uno scatto in particolare ha ricevuto molte critiche.

Seduta su una sdraio con in braccio un bambino, la cui identità è sconosciuta, la donna sfiora le labbra del piccolo in un dolce e tenero gesto di affetto. Eppure il gesto non è dato giù a molti tanto che Elisa ha ricevuto diversi commenti accusatori. "I bambini non si baciano sulla bocca – scrive un utente alla Isoardi -. Ci vuole rispetto". C’è chi però non ha avuto nessun pelo sulla lingua facendo pesanti accuse: "Si rischia di inviare un messaggio pericoloso per i bambini. È come a dire che va bene se le persone hanno contatti così intimi con loro".