L’affondo di Virginia Giuffre: "Mi dispiace per le figlie di Andrea ma non ho rimorsi"

Lo scandalo in cui è implicato il principe Andrea ha involontariamente puntato i riflettori sulle sue due figlie. Come riporta il sito australiano News.com.au, le principesse Beatrice ed Eugenia ultimamente vengono spesso citate dai media di tutto il mondo per il difficile momento che stanno attraversando. In uno di questi articoli, Cosmopolitan parla di come “ Eugenia e Beatrice stanno soffrendo le pene dell’inferno” , soffermandosi sul loro ruolo di “ vittime ” in questa imbarazzante vicenda.

A rispondere all’articolo è proprio la principale accusatrice del duca di York, Virginia Giuffre, che su Twitter non perde occasione per dire la sua in merito. “Scommetto che stanno passando un inferno, non lo augurerei a nessuno ", twitta la Giuffre. E ancora: “Ma non mi faccio alcuno scrupolo. Il padre avrebbe dovuto pensarci prima di diventare amico di pedofili e partecipare ai loro abusi” . Il commento della donna non è passato inosservato al popolo del web, che ha condiviso il sentimento della Giuffre. “ Sono d’accordo ”, twitta un utente, che prosegue: “Eugenia e Beatrice non hanno passato nulla in confronto a ciò che hanno subito le giovani ragazze molestate. Il padre è una vergogna come essere umano”.

Virginia Giuffre ha denunciato gli abusi sessuali di Jeffrey Epstein, rivelando di essere stata la sua “schiava sessuale ” insieme ad altre ragazze, quasi tutte minorenni. Ha in seguito accusato il principe Andrea di aver avuto rapporti intimi con lei quando aveva 17 anni, ma il figlio della regina Elisabetta ha sempre negato. Nell’ormai famosa intervista rilasciata alla BBC, Andrea ha affermato di non aver mai avuto rapporti con la Giuffre e di essere all’ oscuro dei traffici illeciti nei quali era coinvolto l’amico Epstein. Ma le dichiarazioni del duca non hanno convinto il pubblico e la Royal family, travolta dal più grande scandalo della storia, ha dovuto prendere una decisione drastica.

La regina e il principe Carlo hanno costretto lo sciagurato duca a ritirarsi dai suoi impegni pubblici, nel tentativo di riabilitare il nome della famiglia. Ma è troppo tardi. Le colpe del padre sono inevitabilmente cadute sulle figlie ed Eugenia e Beatrice si sono improvvisamente trovate a dover fronteggiare diversi problemi. E sebbene la regina adori le due nipoti, il matrimonio di Beatrice sarebbe ancora tutto da definire. La primogenita di Andrea e Sarah Ferguson ha annunciato il suo fidanzamento con Edoardo Mapelli Mozzi lo scorso settembre, ma la data delle nozze, così come la location, non è ancora stata resa nota. Rumors sostengono che per evitare ulteriore imbarazzo, le nozze saranno low profile e improntate alla riservatezza.