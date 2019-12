L'indiscrezione: "Beatrice è la più colpita dallo scandalo del principe Andrea"

Lo scandalo in cui è rimasto coinvolto il principe Andrea pare abbia avuto serie ripercussioni sulla sua famiglia. Una fonte ha rivelato a Entertainment Tonight che a soffrire maggiormente per i legami di Andrea con il pedofilo Jeffrey Epstein è stata la principessa Beatrice. Dopo l’annuncio del fidanzamento ufficiale con Edoardo Mapelli Mozzi a settembre, la coppia non ha ancora deciso la data delle nozze.

Benché nel post si legge che il matrimonio sarà nel 2020, i recenti avvenimenti che vedono protagonista il padre, hanno gettato un’ombra sul lieto evento. " La famiglia è molto contrariata per la situazione che si è creata”, ha rivelato la fonte, che prosegue aggiungendo che “ Andrea ha messo in imbarazzo tutta la famiglia ”. Ma non è finita qui. L’insider ha confermato che la principessa e il fidanzato di origini italiane sarebbero in grande difficoltà per lo scalpore che causerebbe la festa di fidanzamento, a tal punto da optare per un ricevimento informale a casa di amici.

La fonte continua dicendo: “ Tutti sono dispiaciuti per Bea. Poverina, merita di avere il matrimonio che e la gente è impazzita per quello che è accaduto a suo padre. Ha dovuto cambiare la data della festa di fidanzamento alla Chiltern Firehouse per paura che ci potessero essere troppi fotografi ad aspettare Andrea. Inoltre il luogo scelto ha allarmato gli amici, che pensano sia di livello troppo alto per il momento difficile che la famiglia sta attraversando”.

Il duca di York è stato accusato da Virginia Giuffre, una delle vittime di Jeffrey Epstein, di aver avuto rapporti intimi con lei all’età di diciassette anni. L’entità dello scandalo ha portato Andrea a ritirarsi dalla vita pubblica, consigliato dalla madre Elisabetta e da un infuriato Carlo. La decisione di ritirarsi è arrivata in seguito alla disastrosa intervista che il duca ha rilasciato alla Bbc.

Nell’intervista, Andrea ha negato nel modo più assoluto di aver conosciuto Virginia Giuffre e di essere stato a conoscenza del traffico di minorenni portato avanti dall’amico. Ma il suo evidente arrampicarsi sugli specchi ha peggiorato la situazione, già compromessa. Pur essendo, come si vocifera, il figlio preferito dalla regina, al principe è stata fatta una sonora ramanzina e ordinato di fare un passo indietro, evitando d’ora in poi di apparire in pubblico.