Messico, festino prima dell'Argentina. Flirt di Hernandez con Maria del Mar Molar?

Javier, Chicharito, Hernandez si è trasferito al Siviglia sul gong del calciomercato ed è pronto dunque ad una nuova, l'ennesima, avventura in carriera. Il 31enne, dunque, ha lasciato la Premier League e il West Ham dopo due stagioni in cui si è comportato discretamente con 17 reti in 63 presenze con la maglia degli Hammers. L'ex United e Real Madrid è anche uno dei punti forti del Messico, con cui tra l'altro ha segnato 52 gol in 109 partite essendo così il primatista assoluto di reti della sua nazionale.

Il Messico era stato travolto dallo scandalo per il festino con le escort durante il mondiale in Russia e anche questa volta la nazionale del Tricolor ci è ricascata con la festa con alcune modelle prima dell'amichevole contro l'Argentina persa poi per 4-0. Miguel Layun, uno dei calciatori del Messico, ha smentito quanto detto dal Mundo Deportivo: "Avevamo un paio d’ore libere dopo la partita con gli Stati Uniti e siamo andati in un locale che diventa discoteca e ci siamo stati dalle 15:30 alle 20:30. Dopodiché siamo rientrati tutti assieme in albergo per riposarci. Qualcuno ha detto che è successo prima della partita con l’Argentina, ma è assurdo che venga detta una cosa per un’altra".

Secondo i rumors, però, questa festa ci sarebbe stata con due modelle che avrebbero dormito nell'hotel della nazionale messicana. Secondo quanto riporta golssip.it Maria del Mar Molar, ex moglie di Matías Alé ed ex fidanzata di Lucas Velasco avrebbe preso parte alla festa e immortalata da foto e video poi pubblicati da alcuni media e fan messicani in rete. Il tutto sarebbe avvenuto in un locale del Texas con Maria che avrebbe flirtato con proprio con il Chicharito Hernández, con cui aveva già avuto un flirt in passato ma che è ora sposato con Sarah Kohan e padre di un figlio nato da pochissimo tempo. La modella argentina ha molti estimatori su Instagram con oltre 230.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue foto e video. Se questo presunto flirt, se confermato, metterà in crisi la relazione tra l'ex attaccante di United e Real Madrid con la sua attuale compagna Sarah non è dato a sapere: di certo metterà in seria difficoltà il Chicharito che ora dovrà difendersi con la sua fidanzata.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?