"Mi chiamo sempre Antonio...". E Rinaldi gela la Berlinguer

Botta e risposta tra Bianca Berlinguer e l'europarlamentare della Lega, Antonio Maria Rinaldi. Durante l'ultima puntata di CartaBianca, l'economista del Carroccio è in collegamento. Dopo qualche domanda sul braccio di ferro tra Europa e Italia, la conduttrice si rivolge ancora a Rinaldi chiamandolo "Carlo". Sbagliando dunque il nome dell'economista. Ed è a questo punto che interviene lo stesso Rinaldi che risponde in modo piccato alla Berlinguer: "Mi chiamo sempre Antonio...". Una risposta immediata che per un attimo ha fatto scendere il gelo in studio. Subito dopo è stato lo stesso Rinaldi però a stemperare con una battuta tutta in romanesco che ha scatenato le risate tra gli ospiti della Berlinguer. Insomma dopo Mauro Corona, la conduttrice ha trovato un'altra "spalla", questa volta involontaria, per dare un tocco di ironia al programma. Di certo adesso il nome di Rinaldi non lo scorderà. Salvo sentirsi dire un'altra volta: "Io mi chiamo sempre Antonio...".