Mauro Corona beve birra a Cartabianca, la Berlinguer si infuria

Ogni settimana a Cartabianca va in onda l'incontro-scontro tra la conduttrice Bianca Berlinguer e Mauro Corona, ma nella puntata di ieri il duello tra i due si è fatto particolarmente aspro.

Il collegamento era partito sotto i migliori auspici: nel giorno del trentacinquesimo anniversario della morte di Enrico Berlinguer, l'alpinista aveva riservato un affettuoso ricordo al segretario del Pci nonché padre della conduttrice. "Tutti gli abbiamo voluto bene. Ci ha lasciato un ricordo dolce e struggente, nessuno lo ha dimenticato", ha detto lo scrittore provocando la commozione della giornalista di Rai3.

Poco dopo, però, l'atmosfera si è riscaldata: mentre Berlinguer stava trattando tematiche relative al lavoro e alla disoccupazione, Corona ha cercato di portare il discorso su tematiche a lui care come la battaglia per il ripristino del Corpo Forestale - di cui lo scrittore indossa la divisa - e la condizione dei borghi di montagna. "Io so che qualcuno le ha detto di non farmi parlare. O mi fa parlare o me ne vado, mi sono rotto le palle!", ha tuonato minaccioso Mauro Corona. La risposta della padrona di casa non si è fatta attendere: "Ma lei crede davvero che a me dicono se lei può parlare della Forestale oppure no? Nessuno si preoccupa eh…".

Lo scontro cresce e lo scrittore rivendica: "Io porto i problemi della montagna povera e abbandonata". "Lei porta solo i problemi della Forestale, ma sa quanti altri problemi ci sono in Italia?", ribatte prontamente la Berlinguer. Corona a questo punto cita nuovamente il padre della conduttrice sostenendo che lui si sarebbe interessato a queste tematiche. Gli occhi della Berlinguer sembrano bagnarsi di nuovo al ricordo del genitore.

Ma ben presto lo sguardo di Bianca deve abbandonare la commozione per guardare attentamente cosa avviene nel collegamento. Mauro Corona, infatti, ha preso una bottiglia di birra coperta da un sacchetto di carta e sta bevendo in diretta. La conduttrice rimprovera il suo ospite, che si giustifica dicendo che anche una signora della Rai ha bevuto vino durante una trasmissione. Il riferimento sembra andare a Mara Venier in occasione di una sua recente intervista a Che tempo che fa.

Bianca Berlinguer, però, controbatte in modo determinato: "Qui non si beve in diretta, nelle altre trasmissioni ognuno si regola come vuole". La polemica continua con le parole di Corona: "Io e lei non andremo mai d’accordo, meglio chiudere e andare a casa". La conduttrice lancia la pubblicità e, al rientro, mette la parola fine allo sgradevole battibecco: "Non mi è piaciuto affatto che si sia messo a bere in diretta, né il suo comportamento". "È stato molto maleducato!", chiosa la Berlinguer.