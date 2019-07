Elisabetta Gregoraci: "Mi dicono che sono una mamma troppo sexy"

Anche se è ancora sommersa da impegni di lavoro, Elisabetta Gregoraci riesce comunque a trovare un po’ di tempo da condividere insieme al figlio Nathan Falco. La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore, dopo la tappa in Puglia del concerto "Battiti Live", è fuggita a Forte dei Marmi per una breve vacanza fra mare e relax, anche se il tempo non è stato dei migliori.

Come ha riportato Vanity Fair, Elisabetta Gregoraci e il piccolo Nathan, sono stati fotografati insieme al Twiga, lo stabilimento balneare di Briatore, fra le sabbie della Versilia. Un tuffo, qualche gioco in acqua e poi a tavola per il pranzo. In serata invece è tempo di shopping e di una passeggiata a Forte dei Marmi. I momenti che la showgirl ha condiviso con il figlio sono state postati regolarmente anche su i social network. Il profilo instagram della Gregoraci infatti, è stato tempestato di like e commenti di apprezzamento. C’è chi inneggia alla vitalità della presentatrice e c’è chi fa i complimenti al piccolo Nathan che cresce forte e in salute. Ma come sempre le critiche non mancano. Una gonna troppo corta fa infuriare i follower che criticano aspramente il look della Gregoraci. Ma tutti conoscono il temperamento dell’ex moglie di Briatore. Non sta al suo posto e risponde a tono a chi la critica. "Mi dicono che sono una mamma troppo sexy – scrive su i social-. Sinceramente non mi importa. Sono emozionata e felice per l’anno che sto vivendo".

In merito alla sua vita sentimentale tutto tace. Dopo un bacio rubato a Francesco Bettuzzi, non ci sono ulteriori conferme di una storia fra i due.