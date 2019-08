"Mi hai regalato un sogno". Un amore social per Giulia De Lellis e Andrea Iannone

La coppia dell’estate 2019? È quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Lei ormai veleggia su i social come novella influencer e con un libro in pubblicazione, lui è l’ex concorrente del GF Vip, ex tronista di Uomini e Donne e celebre per essere stato anche l’ex di Belen Rodriguez. Nonostante il passato tormentato, l’amore che lega la De Lellis a Iannone è schietto e sincero, come lo dimostrano le continue dediche d’amore che entrambi si scambiano su i social.

L’ultima? È proprio di Giulia De Lellis che, in concomitanza del trentesimo compleanno di Iannone, in un post su Instagram, rivolge al compagno una dichiarazione d’amore vera e sdolcinata. Stretti l’uno fra le braccia dell’atro, lo scatto da 337mila mi piace, è stato immortalato in una masseria in Puglia, dove si sono svolti i festeggiamenti del compleanno di Iannone. Una festa in bianco organizzata personalmente da Giulia. La foto in questione racchiude un momento che i due si sono ritagliati durante la festa. "Al mio amore – esordisce l’influencer –. In questo periodo che abbiamo trascorso insieme mi hai regalato un sogno".

Lo spettro di Andrea Damante e di Belen Rodriguez sembra ben lontano. La De Lellis e Iannone sembrano proprio felici. Chissà se l’amore che c’è tra di loro sarà ancora così forte anche al termine dell’estate. Intanto cresce l’attesa per il 17 settembre data in cui sarà pubblicato "Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza", il libro d’esordio della giovane influencer.