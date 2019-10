"Mi implorò affinché scrivessi un articolo su di lei". Retroscena choc su Meghan Markle

Continuano i guai per Meghan Markle. Con una popolarità ai minimi storici, la duchessa di Sussex non sta vivendo un periodo tranquillo e sereno. Dopo il documentario trasmesso in tv e dopo il viaggio in Sud Africa, la Markle sta affrontando diversi problemi a corte. Per di più su di lei pende la denuncia alla stampa inglese per una grave violazione della privacy, una denuncia che secondo le ultime indiscrezioni, ha gettato dubbi sul suo stesso passato.

In un gossip che è stato lanciato dal Mail on Sunday, si fa luce su un avvenimento del passato di Meghan e riporta a galla un comportamento della duchessa ben lontano da quello che traspare oggi agli occhi della Corte e del popolo inglese. Katie Hind, affermata giornalista americana di spettacolo, rivela che nel 2013 è stata letteralmente tampinata dalla Markle affinché potesse scrivere un articolo su di lei, tessendo ovviamente le sue doti di attrice e influencer. Un atteggiamento molto strano, che farebbe emergere un ritratto di una Meghan diversa dalla duchessa che abbiamo imparato a conoscere nell’ultimo periodo. La Markle ora è intollerante, sfugge al flash dei fotografi e sogna una vita di pace e tranquillità. Qualche anno fa invece, complice il successo della serie tv in cui ha preso parte, l’ex attrice era affamata di fama e gloria, desiderosa di apparire a tutti i costi.

La giornalista che ha lanciato il gossip è stata molto chiara nel descrivere una duchessa indecisa e ben lontana dall’essere una donna adatta alla vita da royal. Ma c’è un risvolto. Il tabloid che ha spifferato l’indiscrezione è lo stesso che è stato denunciato da Harry per la grave violazione ai danni di sua moglie Meghan. Quindi il pettegolezzo potrebbe essere infondato e potrebbe essere stato pubblicato principalmente per screditare ulteriormente la duchessa.