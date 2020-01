Emily Ratajkowski: "Mi sarebbe piaciuto non essere considerata soltanto un corpo..."

Emily Ratajkowski non è solo un bel corpo. Una delle modelle più belle del mondo ha dimostrato in più di un'occasione di essere una donna con ideali e di non aver paura di portare avanti le sue idee, anche se scomode in alcune circostanze. È stata arrestata per aver manifestato contro la presenza di un uomo condannato per violenze nel Congresso degli Stati Uniti e ha più volte lanciato messaggi femministi, diventando anche autrice di un saggio pubblicato sulla prestigiosa rivista Harper's Bazaar.

Uno degli ultimi post condivisi da Emily Ratajkowski sul suo profilo Instagram contiene un forte messaggio femminista di rivendicazione. È quasi una riflessione intima da parte della modella, che giunta quasi alla soglia dei 30anni ha voluto guardare al suo passato per parlare alle adolescenti di oggi. L'ha fatto pubblicando un suo scatto di quando aveva 14 anni. Nonostante il fisico perfetto e le curve mozzafiato già a quell'età, Emily Ratajkowski si riguarda con un po' di malinconia pensando a quegli anni. " Una volta mi piaceva mostrare alla gente questa foto di quanto avevo 14 anni per dimostrare la naturalezza del mio corpo, ora sono un po' triste che esista ", esordisce la modella. Con un po' di sorpresa, sembra che nelle parole della top model ci sia qualche recriminazione per il suo passato e per come le persone l'abbiano considerata fin dalla tenera età: " Ero solo una bambina in questa foto e vorrei che il mondo avesse incoraggiato la me di 14 anni a essere più di un semplice corpo. "

Con il tempo Emily Ratajkowski è maturata e quella concezione di sé è scomparsa. Sente di essersi rafforzata nella tempra proprio grazie al suo corpo e alla sua sessualità, grazie al lavoro come modella ma anche a piattaforme come Instagram, che le permettono di mostrarsi per quel che è fisicamente ma non solo. Negli anni, Emily Ratajkowski ammette di aver scoperto degli aspetti di sé ben più importanti della sensualità e lancia un appello a tutte le ragazzine (tantissime) che la seguono sui social e la considerano un esempio da seguire. " Se sei una ragazzina di 14 anni e stai leggendo questo messaggio, non ti preoccupare di tutto questo per ora. Leggi un sacco di libri e sappi che quello che vedi su Instagram è solo una piccola parte della complessità e della bellezza degli esseri umani ", ha scritto Emily concludendo il suo post motivazionale.

Ovviamente la foto di Emily Ratajkowski a 14 anni ha conquistato la rete, raggiungendo quota 2 milioni di like. Tantissimi sono stati anche i commenti ricevuti dalla modella e, la maggior parte, non sono diretti alla sua bellezza estetica ma sono complimenti nei confronti del messaggio che ha voluto lanciare alle nuove generazioni.