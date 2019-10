"Mi sono innamorato dei difetti di mia moglie". Ron Moss sposa (ancora) l'ex modella

L’indimenticato Ridge di Beautiful è in Italia e, come riporta Oggi.it, l’attore nel week-end si è sposato, ancora una volta, con Devin Devasquez. Ron Moss ha 67 anni, ha alle spalle una carriera di attore e di musicista e un amore spassionato per l’Italia e le sue tradizioni. Nel week-end del 28 settembre, a Roccella Jonica vicino Reggio Calabria, l’attore ha organizzato in gran segreto una cerimonia nuziale per riconfermare le promesse nei riguardi di sua moglie, siglate più di 10 anni fa.

Infatti proprio nel Bel Paese il celebre attore ha deciso di festeggiare l’anniversario di matrimonio con Devin Devasquez, ex modella di 56 anni che è legata sa Ron Moss da ben 12 anni (di cui 10 di matrimonio). Una celebrazione che è stata organizzata nei minimi dettagli e, come afferma il divo della tv, tutto si è svolto in gran segreto. Dopo la fine del suo tour musicale che sta attraversando tutta l’Italia, Ron Moss rivela che ha trovato il tempo per organizzare le celebrazioni, scegliendo persino il vestito da far indossare alla moglie. E il risulto è stato perfetto. "Io e Devin consideriamo l’Italia la nostra seconda casa – afferma fra le pagine del settimanale -. Abbiamo passato qui gli ultimi sei mesi e, risposarci in nel Bel Paese, è stata una coincidenza meravigliosa".

Non solo musica e amore per il bel Ron Moss. Attualmente è tornato a recitare in una commedia romantica che è in fase di produzione proprio in quest’ultimo periodo. "Viaggio a sorpresa", questo il titolo del film, ha permesso a Moss di prolungare la sua vacanza qui in Italia. "Perché ho sposato di nuovo mia moglie? - dice -Principalmente perché mi sono innamorato dei suoi difetti".