Mia Facchinetti e l'incredibile somiglianza con Alessia Marcuzzi

Mia Facchinetti ha quasi 8 anni e compare spesso nelle immagini postate da mamma Alessia Marcuzzi o da papà Francesco Facchinetti. È una bellissima bimba bionda e molto vispa, che sembra essere già perfettamente a suo agio davanti agli obiettivi, per una fotografia o per un video. Il fisico slanciato e longilineo, il sorriso accattivante e le espressioni facciali sono incredibilmente simili a quelli di sua madre. Più di una volta, infatti, Alessia ha postato sui suoi profili alcune fotografie del suo passato ed è notevole la somiglianza con la piccola Mia. Più la bambina cresce e più si fa marcata la somiglianza con la mamma, che più di una volta ha sottolineato questo fatto curioso. Una delle ultime immagini condivise dalla conduttrice vede protagonista proprio la piccola Mia, che scende la scaletta di una barca per un tuffo rigenerante nel mare della Costa Azzurra. Come didascalia all'immagine, la Marcuzzi ha preferito essere sintetica, scrivendo semplicemente “ #minime ” e accompagnando l'hashtag con un cuore giallo, come il costumino della bambina. Sono stati ovviamente tantissimi i commenti all'immagine, la maggior parte dei quali hanno sottolineato la somiglianza tra madre e figlia. In uno si legge: “ Una mini Alessia! ”, mentre un altro ironizza: “ quanti anni avevi qui? ”

Ovviamente non mancano le critiche alla scelta di Alessia Marcuzzi di pubblicare le immagini di Mia e c'è chi la accusa di strumentalizzare la bambina, come un'utente che scrive: “ Ma basta!Cerchi il protagonismo e l’autoreferenzialita’ a tutti i costi pure attraverso tua figlia!Ridicola ” e non è l'unico commento di questo tipo che si legge sotto l'immagine, anche la maggior parte sono positivi. Sono tuttavia molti quelli che più che vedere una somiglianza tra Alessia e Mia la vedono tra la bambina e suo padre Francesco, e alcune foto del passato dell'imprenditore lo dimostrerebbero. Chi ha ragione? Intanto, Alessia Marcuzzi ha voluto condividere sulle sue storie un confronto tra una sua foto e quella di Mia e il risultato è decisamente impressionante.