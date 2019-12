"Mia nonna è riuscita a fare la differenza". Il toccante omaggio del Principe William alla Regina Elisabetta

I figli di Carlo e Lady D. sono fortemente legati a nonna Elisabetta. Sia il Principe William che Harry, più volte nel corso del tempo, hanno rivelato quanto possono essere importanti i consigli e l’affetto incondizionato della sovrana. Ed anche se i nipoti hanno agito secondo una logica sbagliata, Elisabetta li ha sempre accolti a braccia aperte, perdonando anche il più futile errore. E dopo tutti gli scandali e le malelingue che si sono abbattute sulla vita della royal family, come lo scandalo del Principe Andrea, è giusto ricordare quanto è importante per il popolo inglese avere una regina come Elisabetta.

Ed è proprio il Principe William che decide di rendere omaggio alla sovrana con un toccante discorso trasmesso in diretta tv. L’erede al trono, insieme a sua moglie Kate Middleton, di recente è stato uno degli ospiti d’onore di un notissimo programma culinario (di cui sono anche dei fan sfegatati) e, in quel contesto, il principe ha dedicato alla sovrana un omaggio molto toccante."“Ho una grande ammirazione per lei – esordisce -. Ho imparato tutto: come relazionarmi con il pubblico, come comportarmi durante gli incontri ufficiali e anche a cucinare". William infatti è un vero esempio di regalità. L’unico che insieme a Kate rispetta il rigore e le regole di Corte, mostrandosi per una persona integerrima e carismatica.

"Lei è diventata una regina in tenera età. Sedersi sul trono inglese a 25 anni non deve essere stato facile per una donna– continua -. Ha seguito il popolo inglese in un periodo complesso e difficile, soprattutto è diventata una sovrana in un mondo che era terribilmente maschilista. Fare la differenza è stato molto difficile. Alla fine però ci è riuscita a distinguersi, e lo fatto in un modo straordinario – e aggiunge – Lei e mio nonno rappresentano come prestare un servizio pubblico".

E durante lo show, tra una ricetta e un’altra, al fianco della conduttrice, si sono toccati anche diversi argomenti della vita di Corte del Principe William e di sua moglie Kate. Come gli impegni filantropici dei duchi. "Personalmente mi piace aiutare le persone in difficoltà. Trovo che si possa imparare molto nel dedicare un po’ di tempo agli altri". Un i’dea condivisa anche dalla Middleton, dato che insieme, molto spesso si dedicano ad attività umanitarie per aiutare i più deboli. Proprio di recente, la Duchessa di Cambridge è diventa un’infermiera nel reparto di maternità del Kensington Hospital. "Sono cresciuto con due genitori molto caritatevoli. Siamo fortunati e in quanto reali dobbiamo restituire la nostra fortuna".