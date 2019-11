Michael Terlizzi flirta con una ex corteggiatrice di Uomini e Donne?

Pare stia nascendo un flirt tra Michael Terlizzi, ex concorrente del Grande Fratello, e Marcella Niespolo, volto conosciuto tra il pubblico di Uomini e Donne cui partecipò come ex corteggiatrice di Luca Onestini.

Quando il figlio di Franco Terlizzi ha preso parte al reality show di Canale 5, si è ampiamente parlato dei suoi ipotetici interessi per il sesso maschile. Era stato l’amico Cristian Imparato ad insinuare il dubbio che Michael fosse gay e, più volte, l’argomento si era trasformato in motivo di discussione all’interno della Casa del Grande Fratello. Terlizzi aveva ribadito più volte di non essere interessato a conoscere l’inquilino, ma di essere attratto solo dalle donne con le quali, tuttavia, aveva sempre avuto dei problemi a causa della sua malformazione al braccio.

Eppure, Michael Terlizzi era uno dei giovani più ambiti all’interno della Casa e, in svariate occasioni,alcune donne gli si sono avvicinate per fargli delle avances. Negli ultimi tempi, però, sembra che il giovane abbia abbattuto i muri della timidezza e abbia avviato un flirt con Marcella Niespolo, modella romana, blogger ed ex corteggiatrice di Luca Onestini. Singolare incontro, dunque, tra Michael e la ragazza, che sono stati paparazzati dal settimanale Novella 2000 in atteggiamenti tutt’altro che amichevoli. Nelle immagini pubblicate sul settimanale, i due si incontrano fuori da un locale e, dopo un saluto, si lasciano andare ad abbracci e baci che, secondo qualcuno, testimonierebbero l’inizio di una vera e propria relazione sentimentale.

Cosa ci sia davvero tra loro, non è ancora dato saperlo: né Terlizzi né la Niespolo si sono espressi riguardo gli ultimi gossip. Ci si domanda, però, come i due abbiano potuto conoscersi: Michael, molto amico di Gianmarco Onestini – fratello di Luca, ex tronista ambito da Marcella – avrà avuto modo di presentarsi alla sua nuova presunta fiamma grazie a queste vecchie conoscenze, oppure il loro è stato un incontro del tutto casuale? In attesa di saperne qualcosa in più, si cercano indizi social che possano ulteriormente confermare i recenti rumors sulla liaison tra Michael e Marcella.