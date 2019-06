Michael Terlizzi è fuori dal Gf, parlano il padre e Luca Onestini: "Meritava la finale"

La puntata della semifinale del Grande Fratello 16 ha decretato l'eliminazione di Michael Terlizzi. In molti erano pronti a scommettere che avrebbe vinto il reality-show condotto da Barbara d'Urso, ma il figlio dell'ex naufrago Franco Terlizzi non è riuscito ad accedere all'ambita puntata finale del Gf.

A commentare l'eliminazione del tutto inaspettata di Terlizzi junior sono stati il padre dell'eliminato e il fratello del gieffino che ha battuto al televoto Michael.

Grande Fratello: Michael Terlizzi non accede alla finale

In una nuova puntata di "Mattino 5", si è parlato dell'uscita dal gioco del Grande Fratello di Michael insieme a Franco Terlizzi e Gianmarco Onestini. Il padre dell'eliminato ha dapprima lanciato una battuta al vetriolo su Francesca De André, la quale è finita questa settimana al televoto per aggiudicarsi un posto in finale al Gf, e subito dopo si è detto fiero del percorso segnato dal figlio Michael. “Il Grande Fratello della De André?” , così Franco ha ironizzato inizialmente a Mattino 5.

A sostenere al talk-show di Federica Panicucci che Michael meritasse di accedere alla finale del Gf16 non è stato solo Franco, ma anche il fratello di Gianmarco Onestini, il quale ha battuto al televoto Terlizzi junior in semifinale. “È dispiaciuto anche a me- ha confidato Luca Onestini a "Mattino 5"- Credo che il Gf ha dato a Michael sicurezza. Ma anche Michael ha dato tanto al Gf, si meritava la finale”.

